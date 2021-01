Sneak Preview So wird das neue Magazin zur Premiere am 18. März: The SPIN OFF: Look&Feel des neuen Magazins

Täglich digital, via Newsletter, auf the-spin-off.com und über Instagram, sowie regelmäßig als gedrucktes Magazin bietet The SPIN OFF Insights, Inspirationen und tief recherchierte Hintergrundberichte. Zentrale Leitidee ist die Harmonie von Style und Sustainability. Vom Fabric bis zum Shop. Von der Skizze bis zum Screen.Für den Newsletter von The SPIN OFF können Sie sich hier kostenfrei anmelden . Die Website the-spin-off.com ist ab sofort live. Die erste Ausgabe des gedruckten Magazins The SPIN OFF erscheint am 18. März. Weitere Ausgaben folgen im Juni, August und Oktober 2021. Folgen Sie The SPIN OFF auch auf Instagram





Dieser Text erschien zuerst auf www.textilwirtschaft.de.