Angela Wisken (63), Sprecherin der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe, wechselt zum 1. Januar 2020 in den Aufsichtsrat und scheidet aus der Geschäftsführung und der Chefredaktion der Lebensmittel Zeitung aus.



© dfv

Angela Wisken

© dfv

Peter Ruß

© dfv

Peter Esser (li.) und Sönke Reimers

© dfv

Peter Kley

© dfv

Holger Knapp (li.) und Markus Gotta

Sie wird als Aufsichtsrätin jedoch die Herausgeberschaft der Lebensmittel Zeitung, der TextilWirtschaft und HORIZONT übernehmen und weiterhin an der publizistischen Grundausrichtung der Mediengruppe sowie insbesondere der Weiterentwicklung der digitalen Medienangebote verantwortlich mitwirken.Dem Aufsichtsrat der dfv Mediengruppe gehören somit ab 1. Januar 2020 Andreas Lorch als Hauptgesellschafter, Catrin Lorch als weitere Gesellschafterin, Peter Ruß und Angela Wisken an.Darüber hinaus tritt Angela Wisken auch in die Aufsichtsräte der Tochtergesellschaften dfv Euro Finance Group, FVW Medien, Matthaes Verlag, Manstein Zeitschriftenverlag sowie in den Verwaltungsrat von Edizoni Ecomarket in Mailand ein.Peter Ruß (77), früherer langjähriger Geschäftsführer und aktives Mitglied des Aufsichtsrates der dfv Mediengruppe, setzt seine bisherige Funktion im Aufsichtsrat der Deutscher Fachverlag GmbH unverändert fort. Ihm obliegt weiter die Verantwortung für alle Fragen der betriebswirtschaftlichen Steuerung der Gruppe.Peter Esser (55) und Sönke Reimers (55) werden zum Jahresbeginn 2020 zu gleichberechtigten Sprechern der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe ernannt.Peter Kley (61) setzt seine bisherigen Funktionen als kaufmännischer Geschäftsführer unverändert fort und verstärkt diese in der betriebswirtschaftlichen Steuerung der Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat Peter Ruß. Die Funktionen der Geschäftsführer Markus Gotta (52) und Holger Knapp (48) bleiben im Wesentlichen unverändert.Nach dem Wechsel von Angela Wisken in den Aufsichtsrat wird auch die Chefredaktion der Lebensmittel Zeitung ab 1. Januar 2020 neu besetzt: Chefredakteurin der Lebensmittel Zeitung wird Christiane Preuschat (48), zu stellvertretenden Chefredakteuren werden Tanja Fries (40) und Jan Mende (45) ernannt. Weitere Mitglieder der Chefredaktion bleiben Bernd Biehl (60) und Gerd Hanke (62).Zum 1. Januar 2020 wird schließlich Prokurist Thomas Berner (48) zum Stellvertreter des kaufmännischen Geschäftsführers Peter Kley berufen. Thomas Berner bleibt Leiter der Abteilungsbereiche Finanzen und Medienservices. Unverändert bleibt auch seine Position in der Geschäftsführung der dfv Beteiligung diruj Deutsches Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen GmbH.Gesellschafter der dfv Mediengruppe sind: Andreas Lorch (Hauptgesellschafter) sowie Anette Lorch, Britta Lorch und Catrin Lorch. Die nicht der Gesellschafterfamilie angehörenden Geschäftsführer und Aufsichtsräte sind seit vielen Jahren in führenden Positionen in der Mediengruppe unternehmerisch tätig.Die dfv Mediengruppe ist schuldenfrei, verfügt über erhebliche bilanzielle Reserven und ist erfolgreich auch im Bereich der digitalen Medien aktiv.Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die dfv Mediengruppe einen Umsatz auf Vorjahresniveau (2018: 143,8 Millionen Euro). Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften und die entsprechenden digitalen Angebote. Viele der Titel sind Marktführer in elf wichtigen Wirtschaftsbereichen. Dazu kommen mehr als 150 Veranstaltungen wie Kongresse und Messen. Die dfv Mediengruppe beschäftigt rund 950 Mitarbeiter.