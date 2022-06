Bialek war beim Handelsblatt in zahlreichen Ressorts und Positionen tätig, unter anderem als Marketingverantwortliche im Unternehmensressort, als Leiterin des Technologieteams, als Verantwortliche der Literaturseite und als Korrespondentin in Berlin. Zwischen 1997 und 1999 hat sie die zur Verlagsgruppe gehörende Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten besucht.



Catrin Bialek ist Diplom-Volkswirtin und hat in Köln und in Oldenburg studiert. Auch eine betriebliche Ausbildung gehört zu ihrem Werdegang: Zwischen 1989 und 1991 ließ sie sich bei der Werbeagentur Frese & Wolff in Oldenburg zur Werbekauffrau ausbilden.Im Ressort Online ist bereits am 1. April Margaux Adam als Redakteurin gestartet. Adam kommt von der Presse Verlagsgesellschaft, wo sie zuvor beim Stadtmagazin Journal Frankfurt volontiert hat. Adam kümmert sich in Zukunft um Themen wie Influencer Marketing, Social Media und Tech.