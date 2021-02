In eigener Sache

© www.tw-klein.de Angela Wisken ist seit 1980 beim dfv

Ende März 2021 scheidet Angela Wisken (64) aus dem Aufsichtsrat der dfv Mediengruppe in Frankfurt am Main aus. Ab April des Jahres legt sie auch die Ämter als Herausgeberin der Titel-Gruppen Lebensmittel Zeitung, TextilWirtschaft und HORIZONT, ihre Mitgliedschaft in der Jury Goldener Zuckerhut, der gleichnamigen Stiftung sowie der Jury HORIZONT Award Männer und Frauen des Jahres und des Forums der TextilWirtschaft nieder.