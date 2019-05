"Angesichts unseres wachsenden Volumens deutscher Originalinhalte ist jetzt der richtige Moment, noch näher an diese Community zu rücken, damit wir unsere Partnerschaften vertiefen können", erklärt

Wir sind überzeugt, dass uns ein Netflix-Büro in Berlin bei der weiteren Integration in Deutschlands kreative Community helfen wird, und wir freuen uns, in den nächsten Jahren noch mehr aufregende Inhalte zu entwickeln."

das Hip-Hop-Drama "Skylines", "Die Welle" und der kürzlich angekündigte Weihnachtsmehrteiler "Zeit der Geheimnisse". 2020 folgen die

Neben den Verantwortlichen für die Eigen- und Koproduktionen und den Lizenzeinkauf werden auch die Teams für Produktionsmanagement, Marketing und PR nach Berlin ziehen. Dabei werden wohl auch zusätzliche Stellen geschaffen. Der Umzug wird voraussichtlich im Herbst stattfinden. Derzeit ist Netflix noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort in der Hauptstadt.Ende Mai startet nach "Dark" und "Dogs of Berlin" mit "How to Sell Drugs Online (Fast)" die dritte Netflix-Eigenproduktion aus Deutschland. Im Juni folgt die zweite Staffel der gefeierten ersten deutschen Eigenproduktion "Dark". Ebenfalls noch in diesem Jahr starten