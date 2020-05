FYEO - I'm On FYEO

Herzstück der Kampagne sind zwei Spots, die sowohl in den Digitalkanälen als auch im TV zu sehen sind und mit dem einprägsamen Claim "I'm On FYEO" auf das Angebot der Plattform aufmerksam machen sollen. Noga und Regisseur(Produktion:, Berlin) zeigen in den Spots Menschen mit Kopfhörern, die durch ein urbanes Setting laufen und dabei in den spannenden Content von FYEO vertieft sind. Key Visual sind dabei auffällige leuchtende "Soundrings", die die Nutzer in allen Digitalkanälen wiederfinden. Beworben wird in den ersten Spots die Thriller-Serie "Makel" mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer.Obwohl es das Ziel der Kampagne ist, den puren Hörgenuss der FYEO-Inhalte zu verdeutlichen, setzen Pro Sieben Sat 1 und Noga in der Kommunikation ganz bewusst auf Bewegtbild: "Die Kampagne befördert den FYEO-Hörcontent durch das Auge direkt in den Gehörgang. Selbst die audiophilste Zielgruppe erreicht man am effektivsten über originellen Bewegtbild-Content in den richtigen Kanälen", sagt Noga-Geschäftsführer. "Selten war es so aufregend, Leuten mit Kopfhörern beim Hören zuzusehen.""Als wir die Markenkernwerte von FYEO definiert haben, standen am Ende vier Begriffe dick unterstrichen auf dem Whiteboard: Individuell, Inspirierend, Mutig, Hochwertig", ergänzt, Director Content bei FYEO: "Noga hat von Anfang an verstanden, dass wir wirklich versuchen, diese Werte zu leben und das zeigt die gesamte Kampagne eindrucksvoll. Was mal Worte an einem Whiteboard waren, spürt man jetzt in jedem einzelnen Creative."Um die junge Zielgruppe zu erreichen, setzt FYEO in der Kampagnenaussteuerung neben Facebook vor allem auch auf Story Ads und thematische Bild-Postings auf Instagram. Schließlich sollen auch Display Ads in einheitlichem Look and Feel die Plattform bewerben.Auf der Plattform finden die Nutzer neben kostenlosen Podcasts auch die sogenannten "FYEO Orignals", die man gegen eine monatliche Abo-Gebühr von 4,99 Euro abrufen kann. Maßstäbe wollen die Macher dabei vor allem mit "Audio-Blockbustern" setzen, die FYEO als "Wiedergeburt des Hörspiels im Geiste einer HBO-Serie" beschreibt. Zum Start der App bietet FYEO über 15 Eigenproduktionen in Genres wie Bildung, Comedy, Doku, Sport, Thriller oder Horror. tt