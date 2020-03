© RTL Zwei Rechtsanwalt Alexander Stevens berät die Laienrichter

RTL Zwei wagt sich wieder einmal an ein kontroverses TV-Format: In der True-Crime-Show "Im Namen des Volkes - So urteilt Deutschland" urteilen sieben Laienrichter über echte Kapitalverbrechen. Dabei steht ihnen ein Rechtsanwalt zur Seite. Am Ende wird das Urteil der Laien mit dem echten Gerichtsurteil verglichen.