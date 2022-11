Nach ARD-Angaben vom Freitag waren die Streams auf Sportschau.de und in der Mediathek etwa 12,5 Millionen Mal abgerufen worden. Dies sei ein deutlicher Anstieg zur WM 2018, genaue Vergleichszahlen lagen aber nicht vor. Auch beim ZDF wurde ein stärkerer Zugriff auf die Streaming-Angebote festgestellt. In der Mediathek seien die Abrufzahlen der Event-Livestreams jedoch "im Vergleich stark gestiegen", sagte WM-Teamchef Christoph Hamm.Die verstärkte Streaming-Nutzung kann den Absturz der TV-Quoten von ARD und ZDF bei der umstrittenen WM in der Wüste weder ausgleichen noch damit allein erklären. Das 1:2 des DFB-Teams am frühen Mittwochnachmittag gegen Japan hatten sich beispielsweise nur 9,230 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der ARD angeschaut. Das hatte einen Marktanteil von 59,7 Prozent ergeben. Bei der WM vor vier Jahren in Russland hatten das Erste und das ZDF in den drei Gruppenspielen des DFB-Teams im Schnitt jeweils mehr als 25 Millionen Menschen erreicht.