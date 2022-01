Schallmayer arbeitete bis zu seinem Ruhestand 2017 ingsesamt 37 Jahre für die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, die letzten 16 davon als Geschäftsführer. In einer Mitteilung würdigt die IVW ihren verstorbenen ehemaligen Chef als geradlinigen, unkonventionellen Weggefährten, der in verschiedenen Funktionen schon früh damit begonnen hatte, das Unternehmen ins digitale Zeitalter zu führen.



Schallmayer habe auch die Digitalisierung der Medienwelt stets als Chance und Ansporn gesehen, weitere Prüfbereiche innerhalb der IVW zu etablieren und neue Formate von Medienmarken in bestehende Verfahren zu integrieren. In der Gremienarbeit und im Kontakt mit Mitgliedsunternehmen sei ihm zudem immer am Ausgleich widerstreitender Interessen gelegen gewesen. hor