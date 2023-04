IDOOH-Chef Frank Goldberg

"Was Digital-Out-of-Home noch fehlt, ist eine Zusammenarbeit mit den JICs"

In ein paar Tagen veröffentlicht das IDOOH die erste übergreifende Digital-Out-of-Home-Studie für den Indoor-Bereich, also für Screens, die etwa in Bahnhöfen oder Shopping-Malls stehen. Das Zahlenwerk soll die Grundlage für eine eigene Währung der …