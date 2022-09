© IDOO Frank Goldberg ist seit knapp zwei Jahrzehnten in der digitalen Außenwerbung tätig. Seit Februar 2022 führt er den DOOH-Verband IDOOH als Geschäftsführer gemeinsam mit Nadia Abou-El-Ela

In ein paar Tagen veröffentlicht das IDOOH die erste übergreifende Digital-Out-of-Home-Studie für den Indoor-Bereich, also für Screens, die etwa in Bahnhöfen oder Shopping-Malls stehen. Das Zahlenwerk soll die Grundlage für eine eigene Währung der Gattung liefern. Wieso sich dadurch das Standing bei den Werbekunden ändern dürfte, wieso die ganze Branche dafür zusammenrückt und was das Thema Nachhaltigkeit damit zu tun hat, erläutert IDOOH-Geschäftsführer Frank Goldberg im Gespräch mit HORIZONT.