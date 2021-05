© Pinterest Das Videoformat Idea Pins soll Creators auf Pinterest zu mehr Reichweite verhelfen

Bislang gab es die Idea Pins nur in einer Beta-Version, jetzt macht Pinterest sie in vielen Ländern für alle Creator zugänglich. Die Videofunktion, ähnlich den Stories bei Instagram oder Snapchat, soll Pinterest-Nutzern, die über einen Business Account verfügen, beim Ausbau ihrer Community helfen. Auch neue Metriken und Einblicke in Kennzahlen wie Profilaufrufe sollen zur besseren Analyse und Ansprache der Zielgruppe beitragen.