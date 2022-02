Knapp 5 Millionen Zuschauer (4,96 Mio.) waren am Samstagabend dabei, als Filip Pavlovic zum Dschungelkönig 2022 gekürt wurde und bescherten RTL damit einen guten Marktanteil von 23,2 Prozent. Sicherlich ein guter Wert, bei der letzten regulären Ausgabe des Dschungelcamps 2020 verfolgten das Finale allerdings mit 6,2 Millionen Zuschauern noch über eine Million Menschen mehr.



In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaltete am Samstagabend sogar etwa jeder dritte TV-Zuschauer das Dschungelcamp ein: Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe erreichte 34,4 Prozent. Auch das im Jahr 2022 eigentlich ein herausragender Wert für RTL, der durch den Blick zurück allerdings wiederum etwas relativiert wird: 2020 erzielte das Finale noch einen Marktanteil von 44 Prozent.Im Schnitt erreichte die Ausgabe 2022 im Gesamtpublikum mit durchschnittlich 4,37 Millionen Zuschauern 19,5 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Jubiläumsstaffel mit durchschnittlich 1,72 Millionen Zuschauern auf 29,4 Prozent Marktanteil. Im Schnitt schalteten in diesem Jahr damit rund eine Million Zuschauer weniger ein als bei der letzten Ausgabe 2020.