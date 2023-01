"Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein", freut sich Rowe demnach. Vieldeutig hieß es von RTL außerdem: "Und wenn Sie sich jetzt fragen: Djamila ist dabei, was ist eigentlich mit Martin Semmelrogge (67)?" Rund um die Einreise von Semmelrogge nach Australien und seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gebe RTL zum jetzigen Zeitpunkt und bis auf weiteres keine weiteren Informationen raus. Aber offenbar soll es ein Update dazu in der ersten Show geben. Am Freitag (13.1.) startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (21.30 Uhr).





Rowe wurde durch eine angebliche Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer in Deutschland bekannt. Daraus entstand ein landesweites Medienecho und es ergaben sich Auftritte in TV-Sendungen wie "Die Alm", "Big Brother" und "TV total". 2017 war sie in der Datingshow "Adam sucht Eva" zu sehen. Rowe ist gelernte Visagistin und lebt mit ihren zwei Kindern in Berlin.



