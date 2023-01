Schon vor dem gestrigen "IBES"-Finale bei RTL waren die Sympathien bei den Fans auf Twitter klar verteilt: Während die allermeisten der gelernten Visagistin Djamila den Sieg gönnten und auch Dschungel-"Shootingstar" Gigi Birofio mit seinem direkten und ehrlichen Verhalten in der Twitter-Gemeinde sehr gut ankam, hatte sich der einstige Favorit Lucas Cordalis spätestens in den letzten Tagen vor dem Finale mit unauthentischem Auftreten ins Abseits befördert. Am Ende siegte die Gerechtigkeit und Djamila gewann mit 62,26 Prozent die Dschungelkrone 2023 - und die Twitter-Gemeinde ist happy. Gigi wurde mit 37,74 Prozent Zweiter, Lucas wurde in der Vorabstimmung mit 16,25 Prozent nur Dritter.





Das sind die besten Twitter-Reaktionen zum Dschungelcamp-Finale:



