Teurer Werbedschungel

Wo liegt eigentlich das Dschungelcamp?

Kultfigur Dr. Bob

© RTL / Stefan Menne

Dr. Bob ist seit der ersten Staffel beim RTL-Dschungelcamp dabei

Publikumsmagnet "IBES"

Im erfolgreichsten Jahr 2011 sahen noch fast neun Millionen Zuschauer die damalige Krönung von Moderator Peer Kusmagk, auch 2013, 2014 und 2016 waren mehr als achteinhalb Millionen Zuschauer dabei.

Insekten-Wahnsinn

© RTL

Fast vier Millionen Insekten kommen Berichten zufolge pro Staffel zum Einsatz

Die meisten Dschungelprüfungen

meisten Dschungelprüfungen in Serie musste im vergangenen Jahr Gisele Oppermann antreten

. Stolze neun Mal in Folge wurde die ehemalige "Germany's-Next-Topmodel"-Kandidatin von den unerbittlichen Zuschauern in die Prüfungen gewählt. Zudem hat sie auch den berühmten Satz

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" so oft wie kein anderer Kandidat vor ihr gesagt - nämlich fünf Mal. Kein Star vor ihr hat jemals so viele Dschungelprüfungen abgebrochen.

Die Tagesrationen der Z-Promis

Kein Lagerfeuer wegen Buschbränden

© RTL Dennoch sind die Kandidaten genauestens unterrichtet worden, wie sie sich im Camp verhalten müssen, um einen Brand zu vermeiden. So gelten für die Raucher neue Regeln: Rauchen ist nur im Campzentrum erlaubt. Zudem hat der Teamchef als Einziger ein Spezialfeuerzeug, das von Sicherheitskräften freigegeben wurde. Keine Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ohne Fischaugen, die bei einer Dschungelprüfung auf den Tisch kommen

Nastassja Kinski: Erst rein- und dann wieder rauswollen

Der Wendler: Erst raus- und dann wieder reinwollen

© RTL

Die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki

Ex-Pärchen im Camp

Und das kostet der ganze Spaß

Anfangs taten sich die Werbungtreibenden beim als "Ekel-TV" verschrienen Dschungelcamp noch schwer - heute ist das Format für RTL eines der wichtigsten überhaupt. Das zeigt auch die Entwicklung der Preise, die Vermarkter IP Deutschland für einen 30-sekündigen Spot aufruft: Bei der ersten Staffel 2004 gab es den Werbeplatz je nach Platzierung schon für 10.880 bis 32.400 Euro brutto, in den 2017 lag der niedrigste Bruttopreis bei stolzen 78.300 Euro. Mittlerweile kommen die Werbungtreibenden wieder etwas günstiger weg: 2020 ruft IP für einen 30-Sekünder wenigstens 47.250 Euro auf. Dafür knacken die teuersten Platzierungen die 100.000-Euro-Marke (brutto 102.480 Euro).Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Gerüchte, wonach die Sendung gar nicht im australischen Dschungel, sondern in einem deutschen TV-Studio gedreht und produziert würde. Tatsächlich soll das Set von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht gerade im tiefsten Urwald, sondern nur wenige Kilometer von dem 8000-Einwohner-Städtchen Murwillumbah nahe der Gold Coast an der Ostküste Australiens liegen. Die Metropole Brisbane ist rund 100 Kilometer entfernt. Das Camp, in das die Teilnehmer des Formats ziehen, liegt in dem Örtchen Dungay (siehe Video) nahe dem Springbrook National Park. Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz und wird für die Zeit der Produktion von RTL angemietet. Gerüchte aus dem Herbst 2016 , wonach der Eigentümer es künftig nicht mehr an TV-Sender vermieten wolle, wurden von RTL dementiert.Er ist einer der Lieblinge der Dschungelcamp-Fans: Der mittlerweile 69-jährige Robert McCarron, besser bekannt als Dr. Bob. Seit der ersten Staffel ist er als medizinischer Berater so etwas wie der Glücksbringer der Kandidaten in den Dschungelprüfungen und klärt sie im Vorfeld darüber auf, wie sie sich bei den Begegnungen mit Krokodilen, Schlangen, Spinnen und Co. zu verhalten haben. Dr. Bob ist im echten Leben zwar kein Arzt, dafür aber ausgebildeter Sanitäter. Fun Fact: Vor seiner Zeit bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" arbeitete der gläubige Buddhist als Maskenbildner und Special-Effects-Make-up-Artist - und betreute die Schauspieler in großen Hollywood-Produktionen wie "Das Piano" und "Matrix".Im Staffelschnitt erreichte das RTL-Dschungelcamp im vergangenen Jahr 5,37 Millionen Zuschauer bei 16 Folgen und einem durchschnittlichen Marktanteil von 24,2 Prozent beim Gesamtpublikum sowie rund 37 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit ist "Ich bin ein Star - holt mich ihr raus!" für RTL immer noch der große Quotengarant. Allerdings war etwa das traditionell starke Staffelfinale mit der Krönung der Dschungelkönigin Evelyn Burdecki mit 6,35 Millionen Zuschauern das reichweitenschwächste seit der zweiten Staffel 2004.Laut offiziellen Angaben des britischen Pendants "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" kommen in einer Staffel etwa 3,92 Millionen Insekten zum Einsatz. Demnach werden bei den Dschungelprüfungen rund 2,5 Millionen Mehlwürmer, 250.000 Kakerlaken, 153.000 Grillen, 500 Ratten, 400 Spinnen und 30 Schlangen auf die bemitleidenswerten Kandidaten losgelassen. Dabei gibt es 2020 eine wichtige Neuerung: Nach einer entsprechenden Forderung der Tierschutzorganisation Peta gibt es ab diesem Jahr bei den Dschungelprüfungen keine lebenden Tiere und Insekten mehr zu essen. Die Kandidaten wird's freuen.Den Rekord für die meisten Dschungelprüfungen hält immer noch Larissa Marolt. Das österreichische Model musste 2014 insgesamt zehn Prüfungen über sich ergehen lassen - und wurde am Ende Zweite hinter Dschungelkönigin Melanie Müller. DieBis auf einen privaten Gegenstand (zum Beispiel Kissen, Talismann), den die Teilnehmer vor dem Start der Show selbst bestimmen können, ist im Camp keinerlei Luxus erlaubt. Jedem Kandidaten steht eine Tagesration an Reis und Bohnen (je 70 Gramm) zur Verfügung, zusätzliche Lebensmittel wie Fleisch und Gemüse müssen über die täglichen Dschungelprüfungen erspielt werden. Raucher bekommen pro Tag fünf Zigaretten. Es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt, die Campbewohner sind als Gruppe auf sich allein gestellt. Die Z-Promis müssen selbst Wasser zum Waschen und Kochen abfüllen und die Toilette leeren und reinigen.Bislang spielte das alltägliche Lagerfeuer für die Dschungelbewohner eine wichtige Rolle - ist die Feuerstelle doch der Mittelpunkt des Camps, dient den Kandidaten zum Kochen und ist während der Nachtwache der Ort für tränenreiche Geständnisse und fiese Lästereien der Kandidaten. In diesem Jahr muss das Camp wegen der schweren Waldbrände in Australien jedoch erstmals ohne das Lagerfeuer auskommen. Wie RTL mitteilt, wird es diesmal nur gasbetriebenes Feuer geben. Bereits in der britischen Ausgabe der Show "I'm a celebrity - Get me out of here" wurde im vergangenen Monat bereits auf ein offenes Feuer verzichtet. Einer direkten Gefahr sind sind die Bewohner allerdings nicht ausgesetzt, weil das Dschungelcamp weit von den Buschbränden entfernt liegt und es laut RTL nahezu ausgeschlossen sei, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen.Im Laufe der ersten zehn Staffeln haben schon einige Kandidaten mithilfe des laut ausgesprochenen Mottos "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" das Dschungelcamp vorzeitig verlassen, weil sie die Strapazen, die Zickereien oder das spartanische Essen nicht mehr ausgehalten haben. 2017 gab es allerdings ein Novum: Mit Schauspielerin Nastassja Kinski sagte erstmals eine Kandidatin bereits vor der Abreise nach Australien ihre Teilnahme ab. Der angebliche Grund: Ein Freund hat die Tochter von Klaus Kinski wenige Tage zuvor darüber aufgeklärt , welche Prüfungen im Dschungel auf sie warten. Kann man eigentlich auch vorher wissen.Auch Schlagerstar Michael Wendler rief 2014 den berühmten Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Doch als erster und bislang einziger machte der Wendler in der achten Staffel die Kehrtwende und warb in den Tagen nach seinem freiwilligen Ausstieg heftig darum, wieder ins Camp zu dürfen. RTL ignorierte das Flehen. Ein bisschen Wendler-Spirit gibt es immerhin in der neuen Staffel: Schließlich zieht 2020 mit Claudia Norberg die frisch geschiedene Ex-Frau des Sängers ins Dschungelcamp.Mit Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink und Boyband-Sänger Marc Terenzi traf 2017 erstmals ein Ex-Pärchen im Camp aufeinander. Obwohl die Zuschauer im Vorfeld viel Zündstoff witterten, vertrugen sich die beiden C-Promis im Dschungel bestens. Zum Liebescomeback kam es nicht. Genauso wenig wie im vergangenen Jahr bei der späteren Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und ihrem Ex-Freund Domenico de Cicco, die bei dem RTL-Format "Bachelor in Paradise" Monate zuvor noch das Traumpaar waren - sich im australischen Busch aber teilweise tränenreich zofften, bis Domenico als Erster das Camp verlassen musste.Nicht nur die Kandidaten bekommen von RTL üppige Gagen für ihre Teilnahme am Dschungelcamp - auch die Produktionskosten vor Ort können sich sehen lassen: 2013 erstellte die australische Wirtschaftsberatungsagentur Location IQ im Auftrag der Produktionsfirma Granada Television einen Bericht über das ökonomische Ausmaß des britischen und deutschen Dschungelcamps, den Focus Online veröffentlicht hat . Demnach hat die siebte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Produktionskosten von rund 1,7 Millionen Euro verursacht. Dabei machen allein die Gehälter der seinerzeit 235 Mitarbeiter allein 1,52 Millionen Euro aus. Allerdings profitiert die Region an der Ostküste auch von den Dreharbeiten. Laut dem ortsansässigen Tweed Shire Council dürfte sich der Gesamtertrag der "IBES"-Produktion für die australische Wirtschaft mittlerweile auf über 100 Millionen Dollar belaufen.Zusammengestellt von Tim Theobald (mit dpa-Material)