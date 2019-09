In der äußerst knappen Mitteilung dankt das Medienhaus Winners für "seinen langjährigen erfolgreichen Einsatz für die Weiterentwicklung der Hubert Burda Media-Gruppe". Der scheidende Vorstand dankt seinerseits "dem Unternehmen für viele Jahre guter Zusammenarbeit". Zu den Hintergründen von Winners' Ausscheiden macht Burda keine Angaben.Stefan Winners war seit 2012 Mitglied des Vorstands von Hubert Burda Media und dabei vor allem für Digitalthemen verantwortlich. Davor war er mehr als sieben Jahre Vorstandsvorsitzender der Tomorrow Focus AG (heute: Holidaycheck Group). Außerdem arbeitete er in Führungspositionen bei Vogel Business Medien und Heinze. Zudem ist Winners Aufsichtsratvorsitzender von Xing und sitzt in den Aufsichtsräten von Holidaycheck und Giesecke & Devrient. tt