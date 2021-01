Fit

for

Fun

Die Februar-Ausgabe ist den Angaben zufolge die letzte in der alten Erscheinungsweise. Das erste Supplement mit dem Schwerpunkt Laufen erscheint am 24. April im Focus. Zunächst sind vier Ausgaben pro Jahr geplant und nicht mehr monatliche Magazine. Die Ausgaben erscheinen abwechselnd in Focus und Freundin.erlebte in Deutschland in den 1990er und 2000er Jahren mitsamt der Fitnessindustrie einen Aufwind und zählt bis heute zu den bekanntesten Titeln der Sport- und Fitnessmagazine.Die Corona-Pandemie habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, hieß es weiter. Der Konzern betonte zugleich, dass die Marke Fit for Fun inzwischen in vielen Formen präsent sei wie zum Beispiel bei Sportgeräten oder Lebensmitteln bis hin zu Lizenz-Partnerschaften. Werbekunden könnten demnach von der größeren Reichweite von Focus und Freundin profitieren. Die Auflagenzahlen der Fitnesszeitschrift schrumpften in den vergangenen Jahren.Mit der Entscheidung holt sich der Konzern die Produktion des Heftes auch wieder ins eigene Haus. Bislang war damit ein Dienstleister beauftragt.