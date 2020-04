© Hubert Burda Media

Die erste Ausgabe von "Bunte Genuss & Stil" erscheint am 20. Mai

In dem 100 Seiten starken Heft lassen sich Prominente, Sterneköche, Influencer und Ernährungsexperten in die Kochtöpfe und Kühlschränke schauen, verraten Rezepte und erklären, wie man zum perfekten Gastgeber wird. Neben Fotostrecken, Berichten und Interviews bietet das Magazin außerdem einen umfangreichen Rezeptteil. Neben Promis wie Staatsministerin Dorothee Bär, Model Sarah Brandner, Unternehmerin Viktoria Lauterbach, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht oder Influencerin Anna Schürrle steuern auch Star-Köche wie Johannes King, Nobu Matsuhisa, Torsten Michel und Roland Trettl Rezepte und Tipps bei."Die Kunst, eine gute Gastgeberin oder ein guter Gastgeber zu sein, ist Vergnügen, Verantwortung und schöne Herausforderung zugleich – insbesondere in Zeiten der sozialen Distanz", erklärt Bunte-Chefredakteur Robert Pölzer. "Mein Team und ich haben diesem Thema erstmalig ein eigenes Magazin gewidmet: Ein Lifestyle-Magazin, das die moderne Kulinarik, die Kunst des Genießens und des Gastgebens sowie das Gelingen eines gesellschaftlichen Ereignisses in den Mittelpunkt stellt."Die Anregung für das Magazin kam dabei auch von den Lesern selbst: "In der Marktforschung haben uns Leserinnen immer wieder von ihrer Lust auf Inspiration für ihre Einladungen zuhause erzählt", sagt Jonas Grashey, Managing Director BurdaStyle Premium. "Und gerade jetzt sehnen sich viele Menschen nach gemeinsamer Zeit mit Familie und Freunden. Für unsere Werbepartner entsteht so ein einzigartiges, edles Umfeld zur Inszenierung aller Marken, Produkte und Angebote zwischen Küche, Esszimmer und Garten."Die erste Ausgabe von "Bunte Genuss & Stil" erscheint am 20. Mai. Die Druckauflage liegt bei 150.000 Exemplaren, der Copypreis beträgt 4,90 Euro. Die zweite Ausgabe kommt im Oktober in den Handel. dh