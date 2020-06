journalistisch konstruktiv begleiten will

Das Magazin stellt in zehn Kategorien die hundert schönsten Reiseziele in Deutschland vor. Neben Tipps für Aktive bietet das Heft auch Destinationen für Menschen, die lieber Ruhe suchen und die Seele baumeln lassen möchten. Die Auswahl der Redaktion wird Bunte-typisch durch "Insider-Tipps" ortskundiger Promis ergänzt."Jetzt, nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Krise, entdecken wir wieder die Schönheit unseres eigenen Landes", sagt Bunte-Chefredakteur Robert Pölzer: "In diesem Jahr werden Millionen Menschen ihren Urlaub nicht im Ausland verbringen, sondern zuhause. In diesem Magazin hat die Bunte-Redaktion die schönsten Orte in unserem Land zusammengestellt und sie mit wertvollen Informationen und individuellen Tipps prominenter Persönlichkeiten versehen." Bunte hat unter dem Titel "Bunte Top 100" bereits mehrere Reiseführer für Regionen wie Bayern, Baden oder Sylt herausgebracht.Die erste Ausgabe von Bunte Reisen kommt am 25. Juni in einer Druckauflage von 150.000 Exemplaren an den Kiosk. Der Copypreis liegt bei 4,90 Euro. Die zweite Ausgabe erscheint am 15. Oktober.Der Ableger Bunte Reisen ist zugleich Teil der Initiative #AufbruchZukunft, mit der der Verlag den gesellschaftlichen Wandel. So soll das Reisemagazin die heimische Gastronomie und Hoteliers unterstützen. dh