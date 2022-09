House of Woman

© Bauer Media Group Sabine Ingwersen verantwortet alle Titel des House of Woman redaktionell

Die Bauer Media Group fasst ihre Zeitschriften für Frauen ab 40 in einem eigenen Bereich zusammen: Das "House of Woman" soll die Zusammenarbeit der einzelnen Titel optimieren, Synergien nutzen und Investitionen in Neuentwicklungen erleichtern. Teil des neuen Bereichs sind auch mehrere TV-Zeitschriften mit vornehmlich weiblicher Leserschaft. Deren bisheriger Chefredakteur Jan von Frenckell verlässt den Verlag.