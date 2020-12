13,6 Millionen Zuschauern hält die letzte Folge zudem den Rekord der meistgesehenen Serienepisode in den USA. dpa/dh

Sonst ist noch nicht viel über die angekündigte Serie bekannt. Sie soll auf dem Buch "Feuer und Blut" von Autor George R. R. Martin basieren und 300 Jahre vor den in "Game of Thrones" geschilderten Ereignissen spielen. Martin soll die Serie mitgestalten, wie das US-Magazin "People" berichtet. "House of the Dragon" soll 2022 gesendet werden."Game of Thrones" war ein weltweites Phänomen und eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Laut HBO verzeichnete die finale achte Staffel allein in den USA durchschnittlich 44,2 Millionen Zuschauer. Mit