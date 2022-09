© Thomas Fedra für HORIZONT Werbewirkungs-Know-how mit Wiener Schmäh: Rosa Kriesche Küderli vom Institut Frog aus der Capgemini-Gruppe leitet den diesjährigen HORIZONT Werbewirkungsgipfel ein

Eigentlich wollte Rosa Kriesche Küderli direkt zum Auftakt des HORIZONT Werbewirkungsgipfels einen Blick in die Zukunft werfen - aber am meisten in Erinnerung bleiben wird den Besucher:innen der zweitägigen Veranstaltung in Frankfurt höchstwahrscheinlich eine Geschichte aus den 80er Jahren über den österreichischen Schuhhersteller Humanic. Mit ihr zeigte die Forscherin zum Start in den Tag, wann und wie Werbung wirklich wirkt.