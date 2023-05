Der nächste wichtige Deal für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist abgeschlossen: Google Deutschland wird Sponsor der Deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft. Nach dem Haushaltsgerätehersteller Vorwerk ist das bereits die zweite Partnerschaft, die der Verband in diesem Jahr für die Mannschaft abschließen konnte Die B.Z. stellt ihre Sonntagsausgabe ein. "In der konsequenten Umsetzung unserer Digital-Only-Strategie bewerten wir grundsätzlich immer wieder unsere Produkte auf Wirtschaftlichkeit. Daher haben wir uns entschieden, die gedruckte "B.Z. am Sonntag" einzustellen ", so ein Axel-Springer-Sprecher.Im März sorgte die Funke Mediengruppe in der Branche für Aufsehen, als sie ankündigte, die Zustellung der Ostthüringer Zeitung in der Gegend um Greiz aus Kostengründen einzustellen und den Abonnenten stattdessen nur noch die digitale Version der Zeitung anzubieten. Nun zieht Funke eine Bilanz des Modellprojekts The Economist gilt als eines der besten Wirtschaftsmagazine der Welt und gehört zur Pflichtlektüre vieler Manager. Ausgewählte Texte erscheinen künftig auch auf deutsch: Die Weimer Media Group hat mit dem Verlag des Economist eine Kooperation vereinbart und darf dessen Texte künftig in seinen Magazinen abdrucken.