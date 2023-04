Guten Morgen aus Frankfurt. Noch ist kein Gesetz beschlossen, doch das geplante Verbot für an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel sorgt für ordentlich Zündstoff. Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) hat unter dem Motto "Lieber mündig" nun eine Kampagne gegen die Pläne gestartet, die vom Bündnis Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) wiederum als irreführend kritisiert wird: Die Ernährungsindustrie bediene sich eins zu eins der Strategien der Tabaklobby. Die Auseinandersetzung ist eines unserer Top-Themen am Morgen.

Angesichts weiter hoher Inflation und gestiegenen Kosten haben viele Agenturen ihre Preise erhöht. Aber nicht immer führt das auch zu mehr Einnahmen. Denn viele Kunden haben festgelegte Budgets und geben sich daher wenig flexibel Für jeden Kreativen ist die höchste Ehre, als Mitglied in die Cannes Lions Jury berufen zu werden. Dieses Jahr können sich zwölf in Deutschland tätige Kommunikationsexpert:innen freuen , ein wichtiger Teil des größten Werbefestivals der Welt zu sein.

Christine Richter hört als Chefredakteurin der Berliner Morgenpost auf. Sie hatte den Posten seit 2018 inne und verlässt das Unternehmen. Die genauen Gründe wurden nicht genannt, die Nachfolge ist offen Amazon hat ein "strategisches Inhaltsabkommen" mit Lionsgate unterzeichnet, das die Einführung von MGM+ International in Europa ermöglichen wird. MGM+ International wird zunächst in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und den Niederlanden eingeführt. Monatliche Abonnements für 3,99 Euro werden über Prime Video Channels angeboten.

Konkurrenz für den ARD-Kommentator Peter Urban sowie den ORF-Fernsehkommentator Andi Knoll: Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 werden auch Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren - und zwar für die ORF-Mediathek und den ORF-Jugendkulturradiosender FM4 Elon Musk hat erneut versucht, Twitter-Usern die Interaktion mit einem konkurrierenden Online-Dienst zu erschweren. Über das Osterwochenende wurden zeitweise rigide Einschränkungen für Tweets mit Links zur Blog-Plattform Substack verhängt.Die koreanische Premiummarke Genesis gehört in der Autoindustrie zu den Herausforderern. Die junge Marke, die zum Hyundai-Konzern gehört, will hierzulande an Bekanntheit und Beliebtheit gewinnen. Wie das gelingen soll. Dass ein mögliches Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel hohe Wellen schlagen würde, war abzusehen. Die Härte der Auseinandersetzung zwischen der Politik und den betroffenen Verbänden erstaunt dann aber doch. Jetzt wäre ein konstruktiver Dialog zwischen Politik und Wirtschaft wichtiger denn je, meint HORIZONT-Redakteurin Catrin Bialek