Haben die klassischen Fernsehsender noch eine Chance gegen Streaming-Riesen wie Netflix, Amazon Prime Video und Co? Jörg Graf glaubt das schon. Im Video-Interview mit HORIZONT und turi2.tv am Rande des HORIZONT Total Video Kongresses in München erklärt der RTL-Geschäftsführer, mit welcher Strategie der Kölner Sender bei den Zuschauern punkten will. Ein Baustein ist dabei die Daytime.