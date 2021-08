© Sky Tom Schilling in "Ich und die Anderen"

Mit "Ich und die Anderen" ist bei Sky aktuell eine neue eigenproduzierte Serie zu sehen, die das Potenzial hat, zum "Talk of the Town" zu werden. Das Feuilleton zumindest überschlägt sich angesichts der Leistung von Tom Schilling & Co. Außerdem sehenswert im August ist die neue Serie "Die Professorin" mit Sandra Oh, der australische Hit "Mr. Inbetween" und das starbesetzte Drama "9 Perfect Strangers". Netflix erzählt in einer neuen Doku außerdem die wahre Geschichte hinter seinem Serienhit "How to sell Drugs online (fast)".