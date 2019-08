1. Teilen

"Skylines"



Im Mittelpunkt der in Frankfurt am Main spielenden Serie steht der aufstrebende Hip-Hop-Produzent Jinn (Edin Hasanovic), der die Chance bekommt, bei dem renommierten Label Skyline Records einzusteigen. Doch bei der Plattenfirma droht Ärger, als der kriminelle Bruder von Labelboss und Rapstar Kalifa aus dem Ausland zurückkehrt und seinen Anteil an dem Unternehmen einfordert.



Netflix legt bei "Skylines" großen Wert darauf, die Hip-Hop-Szene authentisch darzustellen und hat eine Reihe deutscher Rapper in die Produktion eingebunden, die entweder Rollen übernehmen oder Gastauftritte haben. So sind unter anderem Azad, MC Bogy oder Nura in der Serie zu sehen. Zu den Hauptdarstellern gehören neben Edin Hasanovic Richy Müller, Murathan Muslu, Erdal Yildiz, Peri Baumeister und Anna Hermann.





"Frau Jordan stellt gleich"

Katrin Bauerfein spielt in "Frau Jordan stellt gleich" die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan

"Criminal: Germany"

Frankreich und Spanien.



Zum Cast der vier deutschen Folgen gehören unter anderem

Oliver Hirschbiegel. Die Serie geht am 20. September online.





"The Loudest Voice"

"The Politician"





"The Politician" ist eine hochkarätig besetzte Mischung aus Comedy und Satire. Zum Cast der Serie gehören neben Hauptdarsteller Ben Platt bekannte Hollywood-Größen wie Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Bette Midler oder Laura Dreyfuss. Die acht Folgen sind ab dem 27. September bei Netflix verfügbar.



Verkörpert wird Eli Cohen in der Serie durch den britischen Komiker Sacha Baron Cohen. Noah Emmerich spielt Cohens Trainer beim Mossad. Für Drehbuch und Regie zeichnet



7. Teilen "Undone" Emmy-Gewinner Gideon Raff ("Homeland") verantwortlich. Die sechsteilige Miniserie ist ab dem 6. September bei Netflix abrufbar. "Undone" ist die erste animierte Serie für Erwachsene von Amazon Prime Video. Die von ihrem Leben gelangweilte Alma hat nach einem schweren Autounfall plötzlich Visionen. Darin erscheint der jungen Frau ihr toter Vater. Außerdem entwickelt sie übernatürliche Fähigkeiten: Unter der Anleitung ihres Vaters kann sie auf einmal Raum und Zeit manipulieren und beginnt Nachforschungen über den Tod ihres Dads anzustellen. Allerdings stellen Almas neue Fähigkeiten ihre Beziehung zu ihren Mitmenschen auf die Probe.



Die Macher der Animationsserie sind " BoJack Horseman "-Schöpfer Raphael Bob-Waksberg und Autorin Kate Purdy. Die Animationen der niederländischen Koproduktion stammen von dem niederländischen Animationskünstler Hisko Hulsing und dem Amsterdamer Studio Submarine . Die halbstündigen Episoden sind ab dem 13. September bei Amazon Prime Video abrufbar.



"The Good Doctor", Staffel 2, ab 11. September bei Vox und bei TV Now



"Succession", Staffel 2, ab 16, September bei Sky



"Tin Star", Staffel 2, ab 19. September bei Sky



"The Disenchantment", Staffel 2, ab 20. September bei Netflix



"Snowfall", Staffel 3, ab 25. September bei Fox



"Transparent – Das Musical Finale", ab 27. September bei Prime Video

