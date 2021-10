© Joyn/Christoph Köstlin Moritz Bleibtreu in "Blackout"

Endzeit- und Katastrophenserien haben derzeit Hochkonjunktur: In der Joyn-Serie "Blackout" gehen in ganz Europa die Lichter aus, in der Disney-Serie "Y: The Last Man" sterben weltweit alle Männer und in der Apple-Hochglanzproduktion "Infiltration" sieht sich die Menscheit mit einer Alien-Invasion konfrontiert. Ebenfalls sehenswert ist die deutsche Netflix-Miniserie "The Billion Dollar Code" über zwei Berliner Programmierer, die sich mit Google anlegen und die Impro-Comedy-Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" von und mit Jan Georg Schütte. Das sind unsere Serientipps für den Oktober.