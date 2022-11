© Netflix Dunklen Geheimnissen auf der Spur: Andreas Pietschmann in "1899"

Liebhaber von Mysteryserien dürften sich für den November ein dickes rotes Kreuz in den Kalender gemacht haben: Am 17. November startet mit "1899" die sehnlichst erwartete neue Serie der Macher von "Dark" bei Netflix. Aber auch die Sky-Produktion "Souls", die bereits vor dem Start die ersten Preise bekommen hat, ist vielversprechend. Außerdem in unseren Serientipps für den November: Ein Serienableger der Addams Family, die Agenten-/Slapstickserie "Ze Network" mit David Hasselhoff und eine ambitionierte ZDF-Serie über die Spießerhölle in der deutschen Provinz.