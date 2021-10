© Geoffrey Short/Netflix Die Netflix-Seire "Cowboy Bebop" basiert auf der gleichnamigen Anime-Serie

Am 4. November benennt RTL seinem Streamingdienst TV Now in RTL+ um. Für ein Highlight zum Relaunch soll eine Serie von Starautor Ferdinand von Schirach sorgen: "Glauben" erzählt die Geschichte der Wormser Prozesse, einem der größten Justizirrtümer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem neu im November: Das Fantasy-Epos "Das Rad der Zeit", die erste koreanische Serie von Apple TV+, die Netflix-Neuverfilmung der Kult-Anime-Serie "Cowboy Bebop" und das Comeback von netten Serienmörders von nebenan, Dexter. Das sind unsere Streaming-Tipps für den November.