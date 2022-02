© RTL Henning Baum ist "Der König von Mallorca"

Die Zeiten, in denen in Deutschland fast ausschließlich betuliche Krimis und Heimatserien produziert wurden, sind lange vorbei. Dennoch tun sich deutsche Produktionen nach wie vor schwer, sich angesichts der Serienflut bei Netflix & Co. beim Publikum durchzusetzen. Im März gibt es gleich eine ganze Reihe neuer Serien aus heimischer Produktion, die einen Blick wert sind - angefangen von der ambitionierten Literaturverfilmung "Funeral for a Dog" von Sky über die RTL-Produktion "Der König von Palma" mit Henning Baum, die Comedyserie "Oh Hell" mit Mala Emde bin hin zu den neuen Folgen der Kultserie "Mord mit Aussicht".