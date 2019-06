1. Teilen

Regie führen Lars Montag ("Tatort") und Arne Feldhusen, bekannt vor allem durch die Kultserien "Stromberg" und "Der Tatortreiniger".

3. Teilen "Too Old To Die Young" Terry Pratchett (Scheibenwelt-Romane) und Neil Gaiman ("Lucifer", "American Gods"). Für Pratchett war das Projekt eine Herzensangelegenheit: Nachdem 2002 eine bereits geplante Verfilmung scheiterte, bat der 2015 verstorbene Autor in seinem Testament darum, das Projekt weiterzuverfolgen. Mit der BBC-Serie scheint das Buch nun eine würdige Umsetzung erfahren zu haben: Die Besetzung (u.a. mit David Tennant, Michael Sheen und Jon Hamm) ist hochkarätig, der Trailer verspricht beste Unterhaltung und feinen britischen Humor. "Good Omens" ist seit dem 31. Mai bei Prime Video verfügbar.



Der gebürtige Däne führte Regie, schrieb gemeinsam mit Comic-Autor Ed Brubaker die Bücher und agiert zudem als Produzent. Zum Cast gehören neben Miles Teller unter anderem William Baldwin, John Hawkes, Celestino Cornielle, Nell Tiger Free, Jena Malone, Babs Olusanmokun, Alexander Gomez, Callie Hernandez, Cristina Rodlo und Augusto Aguilera.



"Das Wichtigste im Leben"

© TV Now

"Das Wichtigste im Leben" ist die dritte eigenproduzierte Serie von Vox

Mit "Das Wichtigste im Leben" präsentiert Vox seine dritte eigenproduzierte Serie. Im Mittelpunkt steht das turbulente Leben der Familie Frankhauser. Der jüngste Sohn Theo beschließt kurz vor seiner Einschulung nicht mehr zu sprechen, bis sein geliebter Hund Fredo wieder da ist, Tochter Luna steckt mitten in der Pubertät und erlebt ihre erste große Liebe und Adoptivsohn Philipp beschließt zum Leidwesen seines Vaters von einem Tag auf den anderen trotz guter Karrierechancen mit dem Basketball aufzuhören und stattdessen lieber Ballett zu tanzen.



Zum Cast gehören unter anderem Jürgen Vogel und Bettina Lamprecht als Ehepaar Fankhauser sowie Sidney Holtfreter, Bianca Nawrath und David Grüttner als deren Kinder. Vox verspricht den Zuschauern "eine emotionale und sehr persönliche Geschichte voller starker Charaktere in einer besonders herausfordernden Phase ihres Lebens". Das Drehbuch stammt von Richard Kropf ("4 Blocks"), produziert wurde die in Bonn und Umgebung gedrehte Serie von Bantry Bay Productions.



Die Serie ist ab dem 5. Juni immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei Vox zu sehen. Die ersten beiden Folgen sind bereits bei dem Streaming-Dienst TV Now abrufbar. Die weiteren Episoden sind jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung als Preview verfügbar und danach kostenlos bei TV Now abrufbar.



"When they see us"

Hispanoamerikaner aus Harlem, wegen der Vergewaltigung einer Joggerin im New Yorker Central Park angeklagt. Trotz einer dürftigen Beweislage wurden die fünf jungen Männer in einem aufsehenerregenden Prozess zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt - zu Unrecht, wie sich erst Jahre später heraussstellte. 2002 wurden alle Angeklagten schließlich rehabilitiert.



Die Handlung der vierteilige Miniserie umspannt einen Zeitraum von 25 Jahren - von der Tat im Frühjahr 1989 bis zum Jahr 2014, als die "Central Park Five" durch einen Vergleich mit der Stadt New York Entschädigungen im Millionenhöhe zugesprochen bekamen.



Produziert wurde "When they see us" unter anderem von Ava DuVernay, die für ihr Drama "Selma" 2014 mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. DuVernay führte außerdem Regie. Weitere Produzenten sind Ophra Winfrey und Robert de Niro. Zum Cast gehören unter anderem Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, und Blair Underwood.





"NOS4A2"

Charlie Manx ("Mr. Spock" Zachary Quinto) ernährt sich von den Seelen kleiner Kinder. Ihre Körper schickt er ins Christmasland – einem von ihm erschaffenen geheimnisvollen Ort, an dem jeden Tag Weihnachten ist und wo Traurigkeit gegen das Gesetz verstößt. Eine junge Frau entdeckt eines Tages, dass sie übernatürliche Fähigkeiten besitzt und verschwundene Dinge aufspüren kann. Sie beginnt nach Manx und den verschwundenen Kindern zu suchen und gerät dabei natürlich selbst ins Visier des Untoten.



"NOS4A2" basiert

"Christmasland" von Joe Hill, dem Sohn von Gruselkönig Stephen King. Die Produktion des US-Senders AMC ("The Walking Dead") ist ab dem 7. Juni exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.









