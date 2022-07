© Netflix/Niren Mahajan "King of Stonks" wurde mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis ausgezeichnet

Fans heimischer Serien können sich auf den Juli freuen: In den kommenden Wochen starten eine ganze Reihe hochkarätig besetzter Produktionen aus Deutschland. Neben der schon vor dem Start preisgekrönten Satire "King of Stonks" mit Matthias Brandt und der Dramedy "Damaged Goods" mit Sophie Passmann präsentiert RTL+ die Krimi-Reihe "Strafe" nach Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach. Und in der Comedyshow "One Mic Stand" stellen Promis wie Karl Lauterbach und die Fußball-Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer ihr komödiantisches Talent unter Beweis. Viel Spaß mit unseren Streamingtipps für den Juli.