© RTL / Martin Valentin Menke Lars Eidinger verkörpert in "Faking Hitler" Stern-Reporter Gerd Heidemann

Weihnachtszeit ist auch Fernsehzeit. An den Festtagen strotzt das TV-Programm vor Klassikern und Blockbustern. Aber auch wer keine Lust hat, sich zum x-ten Mal "Den kleinen Lord", "Drei Nüsse für Aschenbrödel" oder "Kevin allein zu Haus" reinzuziehen, kommt dank der riesigen Auswahl in Mediatheken und Streamingdiensten auf seine Kosten. Hier sind unsere Streamingtipps für den Dezember - unter anderem mit der RTL-Serie "Faking Hitler" über den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher, die Neuinszenierung der Sisi-Saga, dem schwarzhumorigen Netflix-Blockbuster "Don't Look Up" und der ARD-Weihnachtsserie "Eldorado Kadewe".