"Carnival Row"

("Shape of Water", "Pans Labyrinth") beteiligt. Das Skript stammt von Rene Echevarria ("Dark Angel"), der auch als Showrunner fungiert. Die Serie ist ab 30. August im Originalton bei Prime Video verfügbar, die deutsche Synchronfassung geht am 22. November online.





"Der dunkle Kristall - Ära des Widerstands"



Jim Hanson und Frank Oz von 1982, der damals ein echter Kinohit war. Die zehnteilige Netflix-Serie erzählt nun die Vorgeschichte des Films, in dem ausschließlich Puppen zu sehen waren.



Drei Gelflinge, elfenhafte Wesen, wollen das dunkle Geheimnis hinter der Macht der geierartiegen und bösen Skekse aufdecken und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise, um



"The A-List"

Die hübsche Mia erhofft sich von einem Sommercamp auf einer entlegenen Insel den Urlaub ihres Lebens. Doch mit der attraktiven Amber erwartet sie auf der Insel nicht nur eine scharfe Konkurrentin um den Titel der Camp-Königin, bald geschehen auch mysteriöse Dinge. Die Insel scheint ein dunkles Geheimnis zu bergen. Liebe, Rivalität, dunkle Geheimnisse und ein verworrenes Rätsel verwandeln das Abenteuer schnell in einen höllischen Albtraum.



Die BBC-Serie ist eine Mischung aus Teenie- und Mysteryserie und erinnert an eine moderne Version von "Der Herr der Fliegen". Die 13 Episoden sind ab dem 30. August bei Netflix abrufbar.



Die BBC-Serie ist eine Mischung aus Teenie- und Mysteryserie und erinnert an eine moderne Version von "Der Herr der Fliegen". Die 13 Episoden sind ab dem 30. August bei Netflix abrufbar.

"This is Football" / "Inside Borussia Dortmund"

Am 16. August beginnt die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Fans können sich die Wartezeit mit einer sehenwerten Doku von Amazon Prime Video verkürzen. Die sechsteilige Reihe "This is Football" feiert das weltweite Phänomen Fußball, das weltweit Milliarden von Menschen und Fans begeistert.

Der Ansatz der Serie: Jede der sechs Folgen nähert sich dem Thema Fußball unter einem bestimmten Aspekt. "This Is Football nimmt diese weltbewegende Sportart zum Anlass, um generelle Themen und Werte der Gesellschaft zu erforschen", heißt es bei Amazon recht pathetisch. So wird in einer Episode mit dem Titel "



Wiedergutmachung" die tragende Rolle des Fußballs bei der Versöhnung der Menschen in Ruanda nach dem Völkermord beleuchtet. In der Folge mit dem Titel "Stolz" stehen die isländischen Fußball-Wikinger im Mittelpunkt, die bei der WM 2018 Millionen Menschen mit ihrem Kampfgeist begeisterten.

Die Idee stammt von dem Sport-Autor John Carlin (Invictus) und Raimon Masllorens. Carlin hat die Serie zudem geschrieben und co-produziert. "This is Football" ist ab dem 2. August bei Prime Video verfügbar.

Pünktlich zum Start der Bundesliga am 16. August startet ebenfalls bei Prime Video die Doku "Inside Borussia Dortmund". Die Macher begleiteten den BVB in der Saison 2018/2019, als der BVB lange unbezwingbar schien, nach der Winterpause aber den Anschluss verlor und die Meisterschaft schließlich verpasste. Als Produzent und Regisseur fungiert der preisgekrönte Filmemacher und Fußball-Dokumentarist Aljoscha Pause ("Being Mario Götze").

Ein Serien-Highlight im August dürfte "Carnival Row" von Amazon Prime Video werden. Die Fantasyserie spielt zur Zeit des viktorianischen England. Dort lebten Menschen und Fabelwesen relativ friedlich zusammen. Doch seit die Fabelwesen von den Menschen aus ihren Heimatländern vertrieben wurden und dicht gedrängt und unter schlechten Bedingungen in der Stadt leben, kommt es zu Spannungen und Konflikten. Als ein Mord an einer Fee geschieht, ermitteln der menschliche Detective Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) und die vertriebene Fee Vignette Stonemoss (Cara Delevigne) und stoßen auf einen Zusammenhang zu anderen Mordfällen.Neben der beiden promninenten Hauptdarstellern lassen auch andere an "Carnival Row" beteiligte Namen aufhorchen. An der Entwicklung der Serie war Starregisseur Guillermo del ToroWiedergutmachung" die tragende Rolle des Fußballs bei der Versöhnung der Menschen in Ruanda nach dem Völkermord beleuchtet. In der Folge mit dem Titel "Stolz" stehen die isländischen Fußball-Wikinger im Mittelpunkt, die bei der WM 2018 Millionen Menschen mit ihrem Kampfgeist begeisterten.Die Idee stammt von dem Sport-Autor John Carlin (Invictus) und Raimon Masllorens. Carlin hat die Serie zudem geschrieben und co-produziert. "This is Football" ist ab dem 2. August bei Prime Video verfügbar.Pünktlich zum Start der Bundesliga am 16. August startet ebenfalls bei Prime Video die Doku "Inside Borussia Dortmund". Die Macher begleiteten den BVB in der Saison 2018/2019, als der BVB lange unbezwingbar schien, nach der Winterpause aber den Anschluss verlor und die Meisterschaft schließlich verpasste. Als Produzent und Regisseur fungiert der preisgekrönte Filmemacher und Fußball-Dokumentarist Aljoscha Pause ("Being Mario Götze")., Staffel 6, ab 1. August bei Netflix, Staffel 3, ab 2. August bei Netflix, Staffel 4, ab 5. August bei Amazon Prime Video, Staffel 3, ab 9. August bei Netflix, Staffekl 2, ab 15. August bei Sky, Staffel 2, ab 16. August bei Netflix, Staffel 2, ab 19. August bei Amazon Prime Video, Staffel 3, ab 20. August bei Sky, Staffel 3, ab 23. August bei Netflix