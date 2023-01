© ARD Degeto/Pantaleon Films/Mirza Odabasi Der Rapper Xidir spielt in "Asbest" den jungen Fußballer Momo, der unschuldig im Knast landet

Eine der vielversprechendsten Serien im neuen Jahr ist nicht bei einem der großen US-Streamingdienste zu sehen, sondern in der ARD-Mediathek: In der von Kida Khodr Ramadan inszenierten Serie "Asbest" überzeugt der Rapper Xidir als Fußball-Talent, das unschuldig im Knast landet. Außerdem in unseren Streamingtipps für Februar: Eine Superheldenserie der etwas anderen Art, eine neue Actionserie von Sky, ein weiterer Ableger der Zombie-Saga "The Walking Dead", eine Westernserie mit Lisa Vicari aus "Dark" und die deutsche Version des Netflix-Reality-Hits "Too Hot To Handle".