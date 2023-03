Susanne Schramke

Aaron Hilmer in "Luden"

Fans von "Die Discounter" können sich über Nachschub freuen: Die kreativen Köpfe hinter der Supermarkt-Mockumentary haben mit "Intimate" eine neue Serie im Stil von "Jerks" gedreht. Auch in "Luden" geht es zur Sache: Die neue Serie von Prime Video spielt auf der Reeperbahn der 80er Jahre. In "The Consultant" zeigt Christoph Waltz einmal mehr seine Meisterschaft in der Darstellung fragwürdiger Charaktere und Sky rollt in "Erfundene Wahrheit" den Fall Claas Relotius auf. Hier sind unsere Streamingtipps für den März.

1. "Luden" Die Reeperbahn war schon Schauplatz unzähliger deutscher