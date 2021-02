© Amazon Am 19. Februar startet die Serienadaption von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" bei Amazon Prime Video

Der Lockdown geht auch im Februar weiter, die Tage sind dunkel, die Temperaturen bleiben meist frostig. Grund genug, sich mit einer (oder mehreren) guten Serie(n) in den eigenen vier Wänden zu verkriechen. In den kommenden Wochen starten wieder einige vielversprechende neue Formate bei Amazon, Netflix und Co, darunter etwa die Serienadaption des Sachbuch-Klassikers "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", das Filmdrama "Neues aus der Welt" mit dem ungleichen Hauptdarsteller-Duo Tom Hanks und der zwölfjährigen Deutschen Helena Zengel und eine britische Version von "House of Cards" mit "Dr. House"-Star Hugh Laurie. Das sind unsere Serientipps für den Februar.