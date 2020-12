HORIZONT RESTART 2021 Das Jahresauftakt-Event HORIZONT RESTART findet am 20. Januar 2021 im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Im Fokus der Veranstaltung, die von HORIZONT und der dfv Conference Group ausgerichtet wird, stehen sowohl aktuelle Trends der Marketing- und Medienbranche als auch Themen wie Digitalisierung, Arbeit und Leben sowie Nachhaltigkeit. Die Zuschauer dürfen sich auf Top-Entscheider aus Unternehmen, Agenturen und Medienhäusern freuen. Die Teilnehmer-Tickets für das Live-Streaming sind kostenlos. Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie auf der Website von HORIZONT RESTART 2021 . Der Deutsche Medienkongress, der traditionell im Januar das Event-Jahr der Branche einläutet, ist auf Grund der unabsehbaren Corona-Infektionslage für den 1. und 2. Juni 2021 geplant.

Die Ansage ist ziemlich ambitioniert: "Wir wollen der erste Ansprechpartner sein, wenn es um ernst gemeintes, nachhaltiges Marketing geht." So wirbt die neue Agentur, die im September gemeinsam vom Nachhaltigkeitsportal Utopia.de und der Kommunikationsagentur KNSKB+ gegründet wurde. An der Spitze steht miteine einschlägig kompetente und vor allem glaubwürdige Protagonistin: Die promovierte Umweltökonomin arbeitete bis 1998 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und war später als Head of E-Business beim internationalen Fachverlag Reed Elsevier PLC tätig. Seit 2008 ist sie Geschäftsführerin von Utopia.de, Deutschlands reichweitenstärksten Internetportal für nachhaltigen Konsum.Mit Below 1 will sie nun Unternehmen bei nachhaltigen Strategien und der begleitenden Kommunikation unterstützen. Aber Vorsicht: Wer nur ein bisschen Greenwashing im Sinn hat, sollte erst gar nicht anrufen: "Ich habe null Interesse, für Marken zu arbeiten, die es nicht wirklich ernst meinen", sagt Gebhard. "Für irgendwelche Feigenblatt-Maßnahmen sind wir nicht zu haben." Dass Below 1 mitten in der Coronakrise an den Start ging, ist für sie alles andere als schlechtes Timing. Die Zeichen stehen gerade jetzt auf Nachhaltigkeit, glaubt sie. Corona wirke sich stark auf denaus und beeinflusse die Erwartungen, die sie an Unternehmen und Marken haben. Aber auch davon abgesehen bringe der Green Deal der EU und der Aktionsplan Sustainable Finance schon viel Schwung und erzeuge einen regelrechten Nachhaltigkeitsdruck. Meike Gebhard dürfte mit ihrer Keynote für erfrischende Aufbruchstimmung sorgen.