Koryphäe in Sachen Personalmanagement: Jutta Rump

FDP-Politiker Thomas Sattelberger kämpft gegen "geschlossene Systeme in Unternehmen"

HORIZONT RESTART 2021 Das neue Jahresauftakt-Event HORIZONT RESTART findet am 20. Januar 2021 im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Im Fokus der Veranstaltung, die von HORIZONT und der dfv Conference Group ausgerichtet wird, stehen sowohl aktuelle Trends der Marketing- und Medienbranche als auch Themen wie Digitalisierung, Arbeit und Leben sowie Nachhaltigkeit. Die Gäste dürfen sich auf Top-Entscheider aus Unternehmen, Agenturen und Medienhäusern freuen. Alle Informationen gibt es auf der Website von HORIZONT RESTART 2021 . Der Frühbucherpreis für die Teilnahme gilt bis zum 30. November und beträgt 549 Euro (zzgl. Mwst.). Weil die Live-Teilnehmertickets limitiert sind, gibt es zudem Livestreaming-Tickets zum Preis von 249 Euro (zzgl. Mwst.). Der Deutsche Medienkongress, der traditionell im Januar das Event-Jahr der Branche einläutet, ist auf Grund der unabsehbaren Corona-Infektionslage für den 1. und 2. Juni 2021 geplant. Kombi-Tickets für HORIZONT RESTART und den Deutschen Medienkongress kosten 1199 Euro (zzgl. Mwst.).

„Sind wir jetzt endlich digitalisiert?“, fragtin ihrer Keynote. Auf sie selbst dürfte das zweifellos zutreffen: Mit ihrem Unternehmen Global Digital Women setzt sich Onaran vor allem für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche ein. Darüber hinaus ist sie Gründerin der Digitalagentur Startup Affairs, sie interviewt Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft für den Podcast „How to Hack“ von Business Punk, gehört zu den Top-Influencer*innen auf LinkedIn und arbeitet als Autorin. Im vergangenen Jahr machte ihr Buch „Die Netzwerkbibel: Zehn Gebote für erfolgreiches Networking“ Furore. Im August ist ihr zweites Werk erschienen:. Onaran hat ihre eigenen Ratschläge bereits bestens umgesetzt: Das Manager Magazin zählt sie zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft.Wie werden wir morgen arbeiten? Was bringt uns New Work? Darüber diskutieren in Frankfurt, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, und, Mitglied des deutschen Bundestages und Sprecher der FDP-Fraktion für Innovation, Bildung und Forschung.Rump, auch Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, gehört seit 2007 zu den(Zeitschrift Personalwesen) und zu den zehn wichtigsten Professorinnen und Professoren für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum. Sie begleitet zahlreiche Unternehmen und Institutionen bei Personalprojekten. Ihr Credo: Wir brauchen flexiblere und individuellere Arbeitsprozesse. Allerdings, so erklärte sie kürzlich gegenüber T3n: „Ohne eine entsprechende Vertrauenskultur werden viele Projekte scheitern.“Rumps Diskussionspartner Sattelberger kennt die Realität in deutschen Unternehmen sehr genau: Bevor er in die Politik ging, war er lange Jahre für große Konzerne tätig, bei der Deutschen Lufthansa, bei Continental und zuletzt bis 2012 als. Dort sorgte er für die Selbstverpflichtung, bis 2015 konzernweit 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen. Er kämpfe, sagt Sattelberger, „mit eisernem Willen gegen geschlossene Systeme in Unternehmen, in der Gesellschaft und gegen die daran geknüpfte Chancenungleichheit und die Ausgrenzung von Talenten. Was das angeht, werde ich niemals die Klappe halten!“HORIZONT RESTART 2021 findet amim Deutsche Bank Park in Frankfurt statt – zu einem Zeitpunkt also, an dem traditionell derdas Event-Jahr der Branche einläutet. Auf Grund der unvorhersehbaren Corona-Lage ist dieser nun für den 1. und 2. Juni 2021 geplant. Für HORIZONT RESTART 2021 erlaubt das Hygienekonzept nur eine limitierte Teilnehmerzahl (siehe unten). Parallel wird das Event daher live gestreamt.