© Bildschön

Die CMO-Runde mit Susan Schramm, Kristina Bulle und Tim Alexander (v.l.) machte ein überraschendes Angebot

© HORIZONT

Fredi Bobic beim virtuellen Vortrag beim Restart-Event von HORIZONT

Der prominenteste Gast sprach gleich am Anfang: Bundesgesundheitsministerzeichnete ein vorsichtig optimistisches Bild der Corona-Lage und rief zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf: „Wir müssen aufpassen, dass 2021 nicht das Jahr der Schuldzuweisungen wird.“ Es folgten Keynotes des USA-Expertenüber Joe Biden und das deutsch-amerikanische Verhältnis sowie vom ARD-Vorsitzendenüber den Beitrag der öffentlich-rechtlichen Medien zu Meinungsbildung und Demokratie. Und weil die Veranstaltung aus dem Deutsche Bank Park in Frankfurt übertragen wurde, also der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt, gab sich auch der „Gastgeber“ die Ehre:, Vorstand Sport bei der Eintracht, skizzierte die Folgen der Pandemie für den Fußball, der sich „nachhaltig verändern“ werde.In einem überraschenden Statement gipfelte die Runde der CMOs(Deutsche Bank),(Procter & Gamble) und(McDonald’s). Ja, die US-Konzerne werden im Werbemarkt immer mächtiger. Aber statt darüber zu lamentieren, sollten die Medienhäuser attraktivere Inhalte entwickeln, um Paroli bieten zu können. Und dabei würden die Unternehmen sie gern unterstützen: „Lasst uns doch Angebote schaffen, wo die Kunden gerne sind“, sagte Alexander. „Denn da sind wir in Deutschland noch zu schwach unterwegs.“Die weiteren Highlights: Die Medienvermarkter blicken, trotz teilweise bitterer Umsatzeinbrüche in der Corona-Pandemie, optimistisch auf das neue Jahr. Die New-Work-Expertenundsprachen über neue Arbeitsstrukturen, die Netzwerkerinüber Digitalisierung und die Utopia-Geschäftsführerinüber den aktuellen Rückenwind für nachhaltige Konzepte. Besonders gut kam bei den Gästen ein eindrucksvoller Nachhaltigkeits-Case an: Die Bio-Unternehmerinnenstellten das „Haehnlein“-Konzept vor – eine Eierproduktion, bei der die männlichen Küken nicht getötet werden.Viel interessanter Input also. Deshalb das Angebot: Alle, die nicht live dabei sein konnten, können sich alle Programmpunkte ab sofort bis zum 27. Februar on demand im Internet ansehen. Für einen Kostenbeitrag von 99 Euro zzgl. Mwst. ist auf dem Stream von HORIZONT RESTART 2021 die gesamte Aufzeichnung der Veranstaltung abrufbar. Hier geht es zur Buchung der Aufzeichnung.Die Veranstalter HORIZONT und dfv Conference Group, beides Unternehmen der dfv Mediengruppe, danken allen, die zum Gelingen von HORIZONT RESTART 2021 beigetragen haben, insbesondere auch den Premium-PartnernundWohlgemerkt: HORIZONT RESTART ist kein Ersatz für den Deutschen Medienkongress, der bislang im Januar den Jahresauftakt markierte. Das Top-Event der Branche heißt nunund findet am 20. und 21. Juli im Gesellschaftshaus im Frankfurter Palmengarten statt. Im Rahmen des Kongresses werden auch diean die Männer und Frauen des Jahres in den Kategorien Marketing, Medien und Agenturen verliehen.