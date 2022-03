In der Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine tauchen ständig TikTok-Videos auf. Der Eindruck entsteht, Journalist:innen könnten gar nichts anderes mehr tun, als auf Videos in Social Media zurückzugreifen, um authentische Stimmen zu finden. Es ist aber auch klar: Vieles, was zu sehen und zu hören ist, ist nicht echt, ist zusammengeschnitten, sind Fehlinformation. Deshalb haben wir mit dem Journalisten und Wissenschaftler Marcus Bösch gesprochen. Er veröffentlicht den wöchentlichen Newsletter "Understanding TikTok" und forscht an der HAW Hamburg zum Thema politischer Aktivismus auf TikTok.

HORIZONT hat den Podcast Newsfluence! Vor zwei Wochen gestartet. In knapp 30minütigen Gesprächen wollen wir von Journalist:innen wissen, wie Qualitätsjournalismus in sozialen Netzwerken funktioniert. Um die Frage zu beantworten, sprechen die Redakteurinnen und Redakteure von HORIZONT mit Medienschaffenden wie Martin Fehrensen und Simon Hurtz , den Herausgebern des Social Media Watchblog, Elisabeth Koblitz, die auf Instagram über verschiedene aktuelle Themen und ihr Verständnis von modernem Journalismus postet, und Clare Devlin, die Tabuthemen wie Reizdarm oder Trennung aufgreift und darüber ebenfalls auf Instagram berichtet. Die aktuelle Folge mit Marcus Bösch haben wir zusätzlich produziert, um dem wichtigen Thema Raum zu geben. Am 14. März folgt der Podcast mit Elisabeth Kolblitz.