HORIZONT hat den Podcast Newsfluence! vor wenigen Wochen gestartet. In knapp 30-minütigen Gesprächen wollen wir von Journalist:innen wissen, wie Qualitätsjournalismus in sozialen Netzwerken funktioniert. Um die Frage zu beantworten, sprechen die Redakteurinnen und Redakteure von HORIZONT mit Medienschaffenden wie dem Wissenschaftler und Journalisten Marcus Bösch , der unter anderem zu politischem Aktivismus auf Tiktok forscht, der Journalistin und Gründerin Elisabeth Koblitz , die auf ihrem Instagram-Kanal für politische und gesellschaftliche Themen spricht, sowie den LinkedIn Top-Voices Antonia Götz, Chefredakteurin von Harvard Business Manager und Lazar Backovic, Teamleiter Karriere und Kultur beim Handelsblatt. Die nächste Folge mit Antonia Götz und Lazar Backovic dreht sich um das Thema Personal Branding und erscheint am 13. April. bu