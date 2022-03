HORIZONT hat den Podcast Newsfluence! vor wenigen Wochen gestartet. In knapp 30minütigen Gesprächen wollen wir von Journalist:innen wissen, wie Qualitätsjournalismus in sozialen Netzwerken funktioniert. Um die Frage zu beantworten, sprechen die Redakteurinnen und Redakteure von HORIZONT mit Medienschaffenden wie Martin Fehrensen und Simon Hurtz , den Herausgebern des Social Media Watchblog, sowie dem Wissenschaftler und Journalisten Marcus Bösch , der unter anderem zu politischem Aktivismus auf Tiktok forscht, und und Clare Devlin, die Tabuthemen wie Reizdarm oder Trennung aufgreift und darüber auf Instagram berichtet. Die nächste Folge mit Clare Devlin erscheint am 28. März. ems