Das Community Management ist das A und O, wenn es um Journalismus in Social Media geht. Auch und besonders auf TikTok spielt Interaktion eine wichtige Rolle und bestimmt, welche Accounts oder Posts gut funktionieren und welche nicht. Wirtschaftsjournalist Kolbrück, der seit über 20 Jahren für den Deutschen Fachverlag schreibt, erzählt, weshalb er sich für diese Plattform entschieden hat, welche Themen auf seinem LZ Direkt-Kanal funktionieren und gibt Einblicke in die Funktionsweisen des Algorithmus. Ein Hörtipp für alle, die vielleicht noch glauben, TikTok funktioniere nur für Gen Z. Was das Thema TikTok angeht, gibt diese Folge schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Newsfluence!-Live Digital Talk am 6. Dezember 2022. Die Gastgeberinnen sprechen über Personal Branding, Formatentwicklung, Kommunikation mit der Community und Werbung mit den Medienprofis(Multimedia-Reporterin bei SWR Das Ding, Content Creatorin, Model),(Redakteurin und Head of Social Media bei Funke),(Koordinator Community Management im Hessischen Rundfunk) und(Head of Brand Management bei Burda Forward). Die Anmeldung zum Talk findet Ihr hier . jw