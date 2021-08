Wie die Linkspartei die US-Plattformriesen "reguliert entflechten" will

© Website Die Linke Die Linke will einen Bann etwa von Mikrotargeting auf Basis personenbezogener Daten

Werbeblocker: Die Partei der Linken geht mit einem dezidiert werbekritischen Programm in den Bundestagswahlkampf. Verbote von Süßigkeitenreklame für Kinder, von personalisierter Internetwerbung und von „technisch nicht notwendigen Cookies“ fordern die Linken in der HORIZONT-Wahlumfrage zu den großen Themen der Kommunikationsbranche. In einem weiteren Punkt treffen sie sich ausgerechnet mit der FDP.