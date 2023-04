ARD-Vorsitzender Kai Gniffke: "Meine Vision ist ein Netzwerk von Qualitätsmedien, das sich gegenseitig in der Nutzung stärkt."

Die ARD steht seit der RBB-Affäre massiv unter Druck und braucht eine Reform. Beim HORIZONT Kongress spricht der neue Vorsitzende Kai Gniffke über "Die neue ARD und die Zukunft des Journalismus". Vorab erklärt er im Interview, wie die Streaming-Offensive der ARD und die Reform aussehen soll.

Kein anderes Medienhaus in Deutschland verfügt über so viel attraktive Informationsangebote, Dokumentationen und fiktionale Produktionen wie die ARD. Natürlich können und müssen wir auch da noch stärker werden, etwa im Bereich Serien. Wichtiger beim Streaming ist aber das Thema Nutzerfreundlichkeit. Hier haben bislang die großen amerikanischen Tech-Firmen die Nase vorn. Es geht um klare Empfehlungslogiken, um brillante Player, um komfortable Suche – da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Also sind Investitionen in die Technik notwendig, sofern sie nicht schon im Streaming-Netzwerk mit dem ZDF abgedeckt sind.Jeder, der sich berufen fühlt und bereit ist, sich auf gemeinsame technische Standards zu verständigen, etwa bei den Videoformaten und den Metadaten. Und jeder, der sich auf Werte wie Respekt, Transparenz und hassfreien Diskurs verständigt. Meine Vision ist ein Netzwerk von Qualitätsmedien, das sich gegenseitig in der Nutzung stärkt. So wie Menschen, die auf einen Marktplatz gehen: sie stöbern mal bei dem einen, mal beim anderen Stand. Wichtig ist, dass überhaupt viele Menschen zusammenkommen. Wenn jeder den Stand nur in seinem kleinen Stadtviertel aufstellt, wird das nicht klappen.Ich habe ja selbst diese Vision schon vor längerer Zeit skizziert. Daher hat es mich gefreut, dass auch andere nun darauf einschwenken. Das Ganze ist aber alles andere als trivial. Daher ist in meiner Wahrnehmung die Streaming-Plattform mit dem ZDF ein erster Schritt, den wir ausbauen müssen. Er kann andockfähig werden für andere Medienanbieter. Daher will ich nicht ausschließen, dass neben den Verlagshäusern auch die Privatsender teilnehmen. Diesen Prozess müssen wir nach und nach gestalten.

Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich bei neuen Projekten zuerst die Frage stellen, welche Hindernisse im Weg stehen könnten. Die Vision ist so großartig, weil es am Ende um die Zukunft unserer Gesellschaft geht. Wenn ich das Bild vom Marktplatz noch einmal aufgreifen darf: Dort gibt es Stände, wo es Produkte gratis gibt, an anderen kann man sie käuflich erwerben. Wenn Menschen eine spannende Dokumentation der ARD ohne Zusatzkosten bekommen, warum sollen sie nicht gleichzeitig von einem privatwirtschaftlichen Anbieter einen Film kaufen? Da sehe ich keinen Widerspruch. Wichtig ist nur, dass die Menschen überhaupt auf die Angebote aufmerksam werden und sich nicht nur auf amerikanischen Plattformen herumtreiben. Daher spielen nutzerfreundliche Services wie ein gemeinsames Log-in eine so große Rolle.Nein, überhaupt nicht. Nehmen Sie "Asbest", "Höllgrund", "Das Geheimnis des Totenwaldes" oder "Die Toten von Marnow" – mit solchen Produktionen, die millionenfach abgerufen werden, können wir definitiv mit den US-Playern mithalten. Das Durchschnittsalter in den Mediatheken von ARD und ZDF liegt übrigens deutlich unter 50 – was die Attraktivität für junge Leute angeht, bin ich also völlig entspannt. Aber wir müssen ihnen die Inhalte so reizvoll präsentieren, wie sie es heutzutage erwarten.Unser Auftrag ist klipp und klar: Wir sind für gesellschaftlichen Zusammenhalt da und für demokratischen Diskurs. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Menschen nicht nur Informationen zugänglich machen – das ist der journalistische Kern –, sondern dass wir auch den Austausch von Meinungen ermöglichen, den Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern. Auch dieser Aufgabe werden wir uns widmen. Es geht vor allem um den Kampf um Aufmerksamkeit. Wir werden dem öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht gerecht, wenn Menschen ihre durchschnittlichen drei Stunden Mediennutzung am Tag nur auf sozialen Medien aus den USA und China verwenden, deren Algorithmen für Nutzende nicht nachvollziehbar und undurchsichtig sind. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sich die Menschen in Medien bewegen wollen, die transparent sind, bei denen sie wissen, mit welchen Kriterien die Anbieter arbeiten. Mit Maßstäben wie Qualität, Nachhaltigkeit, Respekt und der Garantie, dass sorgsam mit den Daten umgegangen wird. Ich sehe in Deutschland eine große Zahl von Medien, die genau das garantieren können.

Wenn ich alles, was an Desinformationen aktuell über uns verbreitet wird, dementieren würde, könnte ich meine eigentliche Arbeit nicht mehr machen. Kai Gniffke, ARD

Wir müssen die Arbeit so organisieren, dass wir Kraft gewinnen, um zu investieren. Kai Gniffke, ARD

Keine einzige Politikerin und kein Politiker hat jemals versucht, Einfluss zu nehmen. Kai Gniffke, ARD

Wir sind gerade in den letzten Wochen sehr gut vorangekommen. Konkret verweisen wir zum Beispiel bei Dokumentationen auf thematisch passende Angebote des Partners. In der ZDF-Mediathek werden ARD-Inhalte empfohlen und umgekehrt. Im nächsten Schritt werden wir die Empfehlungslogiken noch enger aufeinander abstimmen und ein übergreifendes Log-in einführen. Weiterhin stehen ein gemeinsamer Player und eine gemeinsame Suchfunktion auf der Agenda. Diese Services müssen brillant sein, darunter sollten wir es nicht tun. Die Absender der einzelnen Angebote sollten wir im Hinblick auf die Medienvielfalt weiterhin klar benennen.Zu Recht, keine gemeinsame Mediathek. Wir haben 2021 das Projekt des Streaming-Netzwerks unter Beibehaltung der publizistischen Vielfalt auf den Weg gebracht und gehen nun gemeinsam voran. Ich kann nur sagen: Wir sind sehr partnerschaftlich unterwegs.Das ist im Moment kein Thema. Wir sehen schon, wie Werbeerlöse im linearen TV erodieren – es gibt tatsächlich beträchtliche Rückgänge. Natürlich ist es dann irgendwann Aufgabe der Medienpolitik, zu überlegen, ob man – auch im Hinblick auf Beitragsakzeptanz – im digitalen Bereich Möglichkeiten für Werbung eröffnet.Im Moment reden wir über die nächste Beitragsrunde. Dann werden wir sehen, wie sich die Finanzierung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestaltet. Was die Werbung angeht, liegt der Ball im Feld der Medienpolitik.Wenn ich alles, was an Desinformationen aktuell über uns verbreitet wird, dementieren würde, könnte ich meine eigentliche Arbeit nicht mehr machen. Ich habe selten so viel Unsinn über das gelesen, was wir gerade tun. Das ist der Grund, warum ich so vehement für Qualitätsjournalismus plädiere. Hier werden erkennbar falsche Zahlen in die Welt gesetzt, um dem Ansehen des öffentlichrechtlichen Rundfunks zu schaden. Das Ganze beruht zudem noch auf Überlegungen aus der Zeit des RBB-Vorsitzes in der ARD. Und der ist bekanntlich vorbei.Wir müssen zunächst unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Wir müssen die Arbeit so organisieren, dass wir Kraft gewinnen, um zu investieren. Deshalb suchen wir im Radiobereich Synergien über Pool-Lösungen, damit nicht jeder Sender sein Programm rund um die Uhr allein bestreiten muss. So etwas können wir uns auch für die dritten Programme vorstellen. Wir führen auch journalistische Kompetenzzentren ein, so dass nicht mehr jeder Sender für jedes Ressort eine Fachredaktion betreiben muss. Auch bei den linearen TV-Programmen werden wir sicherlich mindestens ein Angebot einstellen oder komplett ins Netz verlagern. Auch die Social-Media-Angebote werden wir kräftig entschlacken.Es gibt zwei Dinge, die für mich nicht verhandelbar sind: erstens die journalistische Qualität – da werden keine Abstriche gemacht. Zweitens die regionale Verankerung der ARD – wir sind in den Regionen zu Hause. Was das ZDF angeht: Ich würde nicht ohne Not auf die publizistische Vielfalt verzichten – daher haben ARD und ZDF gleichermaßen in der deutschen Medienlandschaft ihren Platz.Ich habe viele Jahre bei der Tagesschau gearbeitet – und ich habe mir jeden Tag genau angeschaut, was die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF gemacht haben. Wenn Heute mal an einem Tag besser war, dann hat uns das angespornt, am nächsten Tag noch besser mit der Tagesschau zu sein. Dieser publizistische Wettbewerb hat der Republik in den vergangenen Jahrzehnten sehr gutgetan. Daher möchte ich diese Vielfalt nicht missen.Zunächst: Die ARD ist nicht die ARD, sondern wir sind neun eigenständige Unternehmen. Ich weiß nicht, welche Prägung zum Beispiel der SWR haben sollte. Er ist ein Medienhaus, das jeden Tag journalistische Qualität liefert, Punkt. Politische Einflussnahme gibt es nicht. Das Verlangen von Politik, in der Tagesschau vorzukommen, ist zweifellos groß. Aber wissen Sie, wie viele Menschen aus der Politik mich bei der Tagesschau angerufen haben? Genau: Null. Keine einzige Politikerin und kein Politiker hat jemals versucht, Einfluss zu nehmen.Die Untersuchung, auf die Sie anspielen, war eine Umfrage unter Volontärinnen und Volontären, die nicht repräsentativ war. Aber selbst wenn Sie eine Studie unter allen Volontärinnen und Volontären in Deutschland machen würden, kämen Sie wahrscheinlich zu demselben Ergebnis. Der Beruf des Journalisten zieht einen besonders kritischen Geist an – das war schon immer so. Wer das problematisch findet, der unterstellt, dass Journalistinnen und Journalisten nicht unterscheiden können zwischen ihrer eigenen Meinung und dem, was sie im beruflichen Kontext tun. Genau das stelle ich aber in Abrede. Sollte aber tatsächlich jemand dazu nicht fähig sein, dann beherrscht er seinen Beruf nicht, und dann man muss man natürlich einschreiten. Im Übrigen: Wie sollte man in der Einstellungspraxis einen politischen Proporz hinbekommen? Niemand will Gesinnungsschnüffelei.Das kann ich nicht, weil die ARD aus neun eigenständigen Landesrundfunkanstalten besteht. Die haben aber gesehen, was passiert, wenn Aufsicht nicht funktioniert. Daher haben wir in atemberaubenden Tempo Konsequenzen gezogen: Stärkung der Transparenz, der Aufsicht und der Compliance. Das wird alles im vierten Medienänderungsstaatsvertrag gefordert, und die ARD hat schon geliefert. Wir sind, wie die Polizei sagen würde, vor die Lage gekommen. Das wird sich auch in der Akzeptanz bemerkbar machen. Die Menschen wünschen sich nicht die Abschaffung der ARD, sie wünschen sich eine neue ARD.Ich freue mich darüber, weil diese Einrichtung dafür sorgt, sich über den Tag hinaus Gedanken über die öffentliche Medienlandschaft der Zukunft zu machen. Ich kann noch nicht genau sehen, wie die Aufgabenbeschreibung des Zukunftsrats aussieht. Aber er kann auf jeden Fall wertvolle Hilfestellungen geben und unseren Reformprozess unterstützen, denn dieser ist alles andere als einfach.