Gleich beim Antrittsinterview in "Bild am Sonntag" fasste die neue Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung ein heißes Eisen an: Ja, wenn die Liga immer durch die Dominanz des FC Bayern München immer langweiliger wird, kann sie sich eine abschließende K.O.-Runde zur Ermittlung des Meisters vorstellen. "Es gibt für mich keine heiligen Kühe", betonte sie. "Wenn uns Play-offs helfen, dann reden wir über Play-offs." Auch eine Regulierung der Spielergehälter kann sie sich gut vorstellen, wenn es bei diesem Thema zu einer europäischen Einigung kommen sollte. Was diverse Spieler in den Top-Ligen verdienen, sei "nur noch schwer nachvollziehbar".





Vor allem aber hat sich Hopfen mehr Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben: "Wir wollen die digitalste Fußball-Liga der Welt sein", erklärte sie kürzlich auf der Sport- und Technologiemesse "Sports Innovation 2022". Diesen Anspruch wolle sie auf drei Ebenen einlösen: Zum ersten soll das Stadionerlebnis durch digitale Services aufgewertet werden. Zum zweiten soll es neue Formate und Inhalte für das Medienprodukt, "die globale Visitenkarte der Liga", geben. Zum dritten soll die DFL mit neuen Innovationen wie Spezialkameras und virtueller Bandenwerbung die mediale Wertschöpfungskette weiterentwickeln. "Die Stadien werden zu Orten der verstärkten digitalen Servicekultur, ohne ihren Charakter dafür aufzugeben", so Hopfen. Und: "Die Medienprodukte werden virtueller, vielfältiger, aber vor allem individueller."



Man darf der 46-Jährigen in puncto Digitalisierung einiges zutrauen, weil sie in diesem Bereich schon viele Akzente gesetzt hat. Sie startete ihre Karriere nach einem BWL-Studium in Reutlingen und Madrid bei der Unternehmensberatung Accenture. Ab 2013 folgten fast 14 Jahre in Diensten von Axel Springer. Hier trieb sie zunächst die Entwicklung von Bild.de und Bildmobil voran. „Die Stadien werden zu Orten der verstärkten digitalen Servicekultur, ohne ihren Charakter dafür aufzugeben.“ Donata Hopfen, DFL Teilen Bild Plus in einer Freemium-Variante, in der manche Inhalte gratis, andere kostenpflichtig sind – ein bahnbrechender und für die gesamte Branche wegweisender Schritt.

