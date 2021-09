Kürzlich hat Gregor Gründgens, seit 2008 Director Brand Marketing bei Vodafone, für ziemlich viel Aufsehen gesorgt: In HORIZONT stellte er ein neues Tool für die sekundengenaue Analyse des Nutzerverhaltens im TV vor, das gemeinsam mit dem Tech-Dienstleister Adscanner entwickelt wurde. Dabei werden pseudonymisierte TV-Nutzungsdaten mit Daten aus einem Vodafone-TV-Panel mit 10.000 Haushalten kombiniert. Das System soll in Echtzeit Informationen zu Platzierung, Reichweite und Durchsichtsrate von TV-Spots liefern. Das sei „schon etwas ganz anderes als die bisherige Praxis, bei der mit größerem zeitlichen Verzug die durchschnittliche Reichweite eines Werbeblocks ausgewiesen wird“, so Gründgens. Sein Credo: „Es ist höchste Zeit, dass endlich mehr Innovation und Modernität in die TV-Werbevermarktung einzieht.“ Wird mit Vodafone ein Werbungtreibender zum Schrittmacher der TV-Messung?

© Horizont

Karsten Kühn,Marketingvorstand bei Hornbach: „Damit das Leben wirklich lebenswert ist, ist Überraschung wichtiger als Berechenbarkeit."

© Zurich

Zurich-Managerin Monika Schulze zählte für Forbes 2017 zu den einflussreichsten CMOs der Welt

© Jeanette Petri

Setzt sich für die Weiterentwicklung der deutschen Joint Industry Committees ein: OWM-Vorstand Uwe Storch

An die Macht überraschender Werbeideen glaubt, Marketingchef bei: „Damit das Leben wirklich lebenswert ist, ist Überraschung wichtiger als Berechenbarkeit“, sagte er 2020 im HORIZONT Lovebrands Podcast. Hornbach dürfte eine der kreativsten Marken sein, wenn es um Werbung geht, und Kühn hat hier ziemlich viel zu sagen: Seit Oktober 2014 verantwortet er im Vorstand die Ressorts Marketing, Marktforschung und Interne Kommunikation, und zusätzlich seit Juni 2018 auch die Öffentlichkeitsarbeit, Organisationsentwicklung und Mitarbeiter*Innen. Im selben Jahr wurde er von der Agenturgruppe Serviceplan als CMO of the Year ausgezeichnet.Vor allem mit den Themen Kundenzufriedenheit, Kundenanalyse, Kundenerhalt sowie Innovationen beschäftigt sich. Sie leitet seit April den neu geschaffenen Bereich Customer and Innovation Management beiin Deutschland. Ihre Stärke: leistungsfähigere und profitablere Strategien für den Aufbau von Marken finden – mit einem starken Fokus auf digitale Plattformen und Projekte. Schulze ist seit 2008 bei Zurich an Bord, wo sie zunächst als Chief Marketing Officer Germany und dann als Global Head of Marketing sowie Global Head of Customer Experience & Digital Strategy fungierte. Als Marketingchefin machte sie international von sich reden: Forbes zählte sie 2017 zu den einflussreichsten CMOs der Welt.dürfte den allermeisten HORIZONT-Lesern und Kongress-Besuchern bekannt sein: Der engagierte und streitbare Mediaexperte verantwortet seit 2008 als Head of Mediaeinen der größten Werbeetats Deutschlands. Gleichzeitig engagiert er sich als Vorsitzender des Vorstands der(OWM) für die Belange der Branche. Vor allem setzt sich Storch für die Weiterentwicklung der deutschen Joint Industry Committees ein, verbunden mit der Forderung nach einer einheitlichen Währung für Bewegtbildwerbung in TV und Internet. „Als Media-Verantwortliche müssen wir unsere Pläne heute so hart rechtfertigen wie noch nie“, bemerkte er kürzlich in einem HORIZONT-Interview. „Und dafür brauchen wir integrierte Bewegtbild-Reichweiten.“